“Rigenerazione urbana e Sistema Informativo Territoriale”: mercoledì 18 dicembre il convegno al Mof

Mercoledì 18 Dicembre prossimo – alle ore 17.00 presso la Sala convegni del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, sita al 1° piano del Centro Direzionale in viale Piemonte n°1 – avrà luogo il convegno “Rigenerazione urbana e Sistema Informativo Territoriale” organizzato dal Comune di Fondi - Assessorato all’Urbanistica con il patrocinio degli Ordini professionali e delle Associazioni di settore della provincia di Latina.

Dopo i saluti del Sindaco di Fondi Dott. Salvatore De Meo e del Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi Prof. Bernardino Quattrociocchi, interverranno l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Fondi Dott. Claudio Spagnardi; il Dirigente del Settore IV Pianificazione Urbanistica e Territoriale Arch. Bonaventura Pianese; le Prof.sse Milena Caporiccio e Patrizia Lombardi per la presentazione del Concorso-Progetto “Georientiamoci” a cura dell’IIS Gobetti - De Libero, Indirizzo Tecnico Tecnologico - CAT; il Presidente dell’A.N.C.E. della Provincia di Latina Dott. Pierantonio Palluzzi; il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina Ing. Giovanni Andrea Pol; il Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina Arch. Massimo Rosolini; il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Latina Per. Ind. Guido Massarella; il Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina Dott. Geom. Sandro Mascitti.

«Il convegno – affermano il Sindaco De Meo e l’Assessore Spagnardi – fa seguito a quello del 18 Ottobre scorso avente ad oggetto la Rigenerazione urbana, che ha ottenuto un ottimo riscontro. L’appuntamento del 18 Dicembre prossimo consentirà di approfondire ulteriormente i temi della riorganizzazione del nostro tessuto urbano e altresì di presentare il SIT - Sistema Informativo Territoriale realizzato dal Comune di Fondi. Il SIT è la nuova bussola per orientarsi nella conoscenza e nel governo del nostro territorio. Attraverso una banca di dati cartografici digitali costantemente aggiornata, il sistema rende infatti disponibili i dati relativi alla gestione del territorio a tutti i cittadini e agli operatori dell’Amministrazione, garantendo l’aggiornamento costante dei dati e la possibilità di condividere le informazioni. Per il primo periodo il SIT sarà attivato in via sperimentale e utilizzato esclusivamente dai competenti Uffici; in seguito, verificatane la piena funzionalità, sarà a disposizione della cittadinanza previa approvazione in Consiglio comunale».