Domenica nuovo banchetto informativo di Forza Nuova: il movimento raccoglie pareri sull'ospedale

Domenica 15 dicembre, la sezione locale di Forza Nuova ha ancora una volta svolto un banchetto informativo con relative proposte per l'Ospedale San Giovanni di Dio, di Fondi.

Scrivono i militanti in una nota:

"Stiamo cercando di impostare una forte battaglia su temi sociali di questo calibro.

Riteniamo che l'ospedale sia un punto importante su cui bisogna fare chiarezza. Noi vogliamo essere la politica della proposta e della costruzione, non solo della critica. Proprio per questo stiamo ponendo all'attenzione del popolo fondano le nostre idee per dare un contributo al tema della sanità locale. Idee che ricordiamo sono state strutturate con l'aiuto di medici e professionisti."