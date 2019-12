"Zeza e pulcinella" domani 17 dicembre all'Auditorium "Sergio Preti"

Una grande festa di Natale per tutta la famiglia in compagnia delle maschere della tradizione. Terzo imperdibile appuntamento per “Tutti a teatro”, la rassegna di teatro per ragazzi promossa dal Teatro Bertolt Brecht di Formia in collaborazione con il Comune di Fondi e il patrocinio del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Il 17 dicembre alle ore 17:00 all’Auditorium Sergio Preti di Fondi in scena il collettivo formiano con “Zeza e Pulcinella”.

Il Teatro Bertolt Brecht ha una lunga confidenza con la maschera di Pulcinella, di cui ha narrato, nel corso di diversi spettacoli, le peripezie, gli amori, le disavventure e addirittura la morte.

Lo spettacolo Zeza e Pulcinella si inserisce in questa linea di lavoro e si ispira alla Zeza tradizionale in maniera molto libera, rielaborando e contaminando le diverse tradizioni, per dare vita ad una serie di quadri ispirati alle tecniche del teatro di strada e di figura.

La Zeza del Teatro Bertolt Brecht per la drammaturgia di Pompeo Perrsone e la regia di Maurizio Stammati rappresenta la storia delle nozze di Don Nicola, studente di legge, e di Vicenzella, contrastate dal padre della donna, Pulcinella, che teme di essere disonorato ed è inconsapevolmente geloso, e sostenute da sua moglie, Zeza, che è di ben altro avviso e vuole far divertire la figlia co mmilorde, signure o co l’abbate.

La meraviglia del teatro di strada si unisce alle atmosfere farsesche della maschera napoletana per dar vita ad uno spettacolo originale e di sicuro impatto su spettatori di ogni età.

dai 3 anni

ingresso 3 euro (parte del ricavato sarà destinato al progetto “Teatri Senza Frontiere”)

prenotazioni al 327 3587181