Un atto concreto per la Sughereta: l'intervento di Monte San Biagio Futura

La Sughereta di Villa S. Vito, nel Comune di Monte San Biagio, è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ricompreso nel perimetro della “Rete Natura 2000” del Lazio, nonché nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Tra i più importanti boschi di quercia da sughero dell’Italia peninsulare, vanta la presenza di alcuni alberi secolari riconosciuti come Monumento Naturale. Considerata un vero e proprio biotipo di enorme valenza paesaggistica e ambientale, essa, purtroppo, è da ormai troppo tempo in stato di progressivo e crescente deperimento, a causa della proliferazione di un fungo patogeno particolarmente virulento.

Pur riconoscendo l’importanza degli intenti politici denotanti un’ apprezzabile sensibilità verso questa grave e complessa problematica, è tuttavia inevitabile reclamare l’impellente necessità di passare con risoluta solerzia alla fase esecutiva: la sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte di tutti i consiglieri regionali della Provincia di Latina, con il quale veniva proposto l'inserimento nel Depfr dell'impegno di spesa di 300mila euro per affrontare la diffusione del fungo patogeno, è sicuramente un lodevole intento ed un incoraggiante punto di partenza. Ma certo non basta: questo che ad oggi è solo un atto di indirizzo politico, deve ora prontamente tradursi in concreti provvedimenti amministrativi. Occorre che al più presto possibile lo stanziamento e l’erogazione dei fondi, da mero proposito, divenga realtà.

Al fine di stimolare tale concretizzazione, Monte San Biagio Futura ha interpellato il Consigliere Regionale del PD Salvatore La Penna e l’ Assessore Regionale all’ambiente Enrica Onorati, avviando con loro una proficua interlocuzione che ha trovato un primo importante momento di sintesi nel corso della recente iniziativa pubblica del Partito Democratico “Parliamo al Futuro”, tenutasi a Latina il 6 dicembre scorso. E’ nell’ambito di tale evento che il Consigliere La Penna, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, ha assicurato il fattivo impegno affinchè l’indirizzo politico espresso dal Consiglio Regionale trovi concreta realizzazione sul piano esecutivo, e che, pertanto, vengano effettivamente messe a disposizione le risorse finanziarie che consentiranno di avviare un lungo ma necessario percorso volto a debellare il devastante fungo patogeno che affligge la Sughereta di Villa San Vito.