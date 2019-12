Monte San Biagio, dalla Regione ulteriori risorse per tutelare la sughereta: l'intervento dell'assessore Masiello

Lo dichiara in una nota Carmine Masiello, assessore all’Ambiente, alla Sanità e al Terzo Settore del Comune di Monte San Biagio.

Intendo ringraziare i consiglieri regionali della provincia di Latina, Pino Simeone, Angelo Orlando Tripodi, Salvatore La Penna, Enrico Forte e Gaia Pernarella - prosegue lo stesso - per lo stanziamento aggiuntivo ai 100.000 euro già predisposti, volti a dotare l’ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi, di risorse finanziarie necessarie alle spese per interventi di contrasto al proliferare del patogeno ‘Phytophthora cinnamoni’ all’interno della sughereta di San Vito nel Comune di Monte San Biagio.

Questo stanziamento sarà inserito in un’apposita convenzione tra Regione Lazio, Comune di Monte San Biagio, Parco regionale Monti Ausoni e lago di Fondi, nonché Università degli studi della Tuscia.

Dal primo momento in cui ci siamo insediati come amministrazione comunale, abbiamo iniziato a lavorare tutti per risolvere la difficile situazione della sughereta di San Vito. Come assessore all’ambiente sono al corrente della gravità della situazione ed il mio impegno va nella direzione di una soluzione concreta del problema.

Dopo l’odg approvato in Consiglio regionale, adesso prendiamo atto con soddisfazione della presentazione di un emendamento indispensabile per destinare ulteriori risorse alla salvaguardia del nostro territorio. Continueremo con tenacia e dedizione a lavorare per il bene della Comunità di San Vito e di tutta Monte San Biagio”.