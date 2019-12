Fondi per salvare la sughereta, il Comune di Monte San Biagio: "Siamo sulla buona strada"

È appena terminato l’incontro in Regione Lazio con il Direttore Regionale aree naturali protette Dott. Vito Consoli, la consigliera regionale Gaia Pernarella, l’amministrazione di Monte San Biagio, il Direttore delegato del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Dott. Raniero De Filippis e il docente universitario della Università La Tuscia Prof. Andrea Vannini, per definire il cronoprogramma propedeutico all’approvazione dell’emendamento concernente lo stanziamento di risorse finanziarie necessarie agli interventi per contrastare il proliferare del patogeno ‘Phytophthora cinnamoni’ all’interno della Sughereta di San Vito.

Il commento dell'amministrazione: "Siamo sulla buona strada per salvaguardare il nostro patrimonio naturale inestimabile".