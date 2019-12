Natale: il pieghevole della Pro Loco con tutte le iniziative della città

Pubblicato a cura dell'Associazione Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Fondi, "Speciale Natale Fondi" 2019.



Il pieghevole è dedicato interamente alle festività natalizie, il file pdf è anche interattivo e rimanda ai contenuti multimediali di internet.



- Articolo di apertura: Usciamo per le vie;

- Il saluto e gli auguri a tutti da parte del sindaco di Fondi Salvatore De Meo;

- Presentazione de "Il Natale delle Meraviglie";

- Dolce di San Sotero, bontà fondana. Anche a Natale!

- Invito: Papa Francesco a Fondi in memoria del vescovo titolare Ubaldo Calabresi?;

- Il Parco Ausoni invita a realizzare presepi con paesaggi ed elementi della natura;

- Da "Mo' vene Natale": Il 25 mattina e il 31 dicembre;

- Premio "Persona dell'Anno" 2019;

- Tutto il programma degli eventi.



La versione cartacea è disponibile nelle edicole e attività fondane.



Auguri di buone feste a tutti.