Venerdì 20 dicembre il "Concerto di Natale" del Fondi Music Festival

Si terrà Venerdì 20 Dicembre 2019, alle ore 18.30 presso la splendida cornice dell’Auditorium della Direzione Generale della Banca Popolare di Fondi, il prossimo concerto della VIII edizione del Fondi Music Festival, manifestazione organizzata dall’Associazione Fondi Turismo e dalle Associazioni musicali “Ferruccio Busoni” e “Sergej Rachmaninov”, che gode del patrocinio di Comune di Fondi, Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Banca Popolare di Fondi e della costituenda Casa della Cultura di Fondi.

Il “Concerto di Natale” vedrà esibirsi il trio composto da Davide Alogna (violino), Matteo Cossu (violino) e Gabriele Pezone (pianoforte).

Il programma proposto, estremamente brillante e variegato, vedrà eseguiti brani di Saint-Saëns, Chopin, Tartini, Leclair, Bach, Shostakovich e Beethoven, del quale sarà inaugurato l’anno giubilare 2020, in cui ricorrerà il 250° anniversario della nascita del grande compositore.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Per info e prenotazioni rivolgersi a Gianluca Truglio (347.1434465).

Il violinista Davide Alogna

Davide Alogna ha una formazione musicale eclettica e internazionale. Si è diplomato con il massimo dei voti in violino e in pianoforte presso i Conservatori di Como e Ferrara, in musica da camera e in violino al Conservatorio di Parigi. Ha studiato composizione con Luca Francesconi e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena con Giuliano Carmignola, che lo ha definito “un grandissimo talento” premiandolo con un “diploma d’onore”. Nel 2009 gli è stato affidato uno Stradivari per diversi concerti per il Consiglio dei Ministri e per Telethon. Nel 2016 ha debuttato da solista alla Sala Stern della Carnegie Hall di New York e il 29 ottobre 2017 da solista al Teatro alla Scala di Milano accompagnato dai Cameristi della Scala. Ha iniziato una brillante carriera da solista e da camerista che lo ha portato ad esibirsi in alcune delle sale da concerto più importanti in Italia e all’estero Berliner Philarmonie, Smetana Hall di Praga, Rudolfinum, Suntory hall di Tokyo, Cairo Opera House, Auditorium laVerdi di Milano, Teatro Bibiena di Mantova, Salle Cortot di Parigi, a Monaco alla Herculessaal e al Gasteig, Novomatic Forum di Vienna, Palau de Bellas Artes in Città del Messico, Ateneu de Madrid, Yongsan Art Hall di Seoul, e si è esibito con diverse orchestre tra cui Filarmonica Toscanini, Cameristi del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra da Camera di Mantova, Rossini di Pesaro, Respighi di Latina, Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra del Teatro Cilea, Chamber Orchestra of New York, KammerPhilarmonie di Monaco, Vogtland Philarmonie, North Czech Philarmonic, Thailand Philarmonic Orchestra, Cairo Symphony Orchestra, New England Symphony, Tchaikovsky Philarmonic Orchestra, Orquestra Sinfonica de Estado do Mexico, Orquestra de Bellas Artes, Symphonica di Monterrey, Istanbul Chamber Orchestra, Adana State Symphony Orchestra, Lutowslasky Philarmonic Orchestra e molte altre insieme a grandi direttori e solisti. Alogna è uno dei più attivi musicisti per lo studio, la riscoperta e la diffusione del repertorio del novecento italiano. Il suo lavoro ha permesso di riportare in vita diverse opere di Respighi, Fano, Omizzolo, Castelnuovo-Tedesco, attraverso prime esecuzioni nazionali e mondiali, registrazioni e pubblicazioni. Nel 2015 per la rivista «Amadeus» ha pubblicato la sua registrazione del Concerto all’Antica di Ottorino Respighi, opera rimasta dimenticata per oltre 70 anni, eseguendo poi il concerto in tutti i continenti in prima nazionale (Messico, Guatemala, Tailandia, Portogallo, Polonia). Nel 2018 è stato scelto da Curci come revisore di 3 opere inedite per violino di Mario Castelnuovo-Tedesco e gli è stata affidata anche la prima registrazione mondiale di questo repertorio per l’etichetta Naxos. E’ stato ospite di trasmissioni per Rai1, Radio Classica, RadioRai, Radio Toscana Classica, Radio Popolare e RadioFrance. Recentemente la Radio della Svizzera Italiana (RSI2) ha dedicato ben 4 puntate ai suoi ultimi progetti discografici e alla sua attività concertistica. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui nel 2009 il primo premio al concorso solistico “Prix d’Interpretation Musicale” de la Citè Universitaire de Paris e l’INAEM di Spagna. Nel 2010 il Comune di Milano gli ha conferito il “Premio all’eccellenza nella Musica 2010”. Dal 2019 è artista Warner Classics. Davide Alogna è impegnato nei più importanti teatri italiani nella rappresentazione dello spettacolo “La Leggenda Paganini” insieme all’attore Paolo Sassanelli e al chitarrista Giulio Tampalini. E’ docente di violino al Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria e suona un prezioso Carlo Antonio Testore (Milano, 1712).

Il violinista Matteo Cossu

Matteo Cossu ha iniziato giovanissimo lo studio del violino diplomandosi presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia sotto la guida di Georg Mönch. Subito dopo prosegue la propria formazione musicale con Carlo Maria Parazzoli. Ha studiato presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia conseguendo i diplomi di Alto Perfezionamento in violino con Sonig Tchakerian e in musica d’insieme con Rocco Filippini; ha inoltre ottenuto presso l’Accademia pianistica “Incontri col Maestro” di Imola il Master in musica da camera con Pier Narciso Masi. Ha seguito come allievo effettivo corsi di perfezionamento presso il Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, l’Académie de musique Tibor Varga di Sion con Francesco De Angelis e Victor Pikayzen, il Campus internazionale di musica di Sermoneta con Rocco Filippini e Mariana Sirbu, l’Accademia Chigiana di Siena con Giuliano Carmignola e con il Trio di Trieste. Ha frequentato per un anno la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste a Duino e per tre anni consecutivi ha partecipato presso l’Arts Academy di Roma a dei master tenuti da Boris Belkin. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Svizzera, Austria, Spagna, Bulgaria, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Messico e Brasile). Ha seguito gli studi musicologici sotto la guida del prof. Franco Carlo Ricci presso l’Università della Tuscia di Viterbo, dove ha conseguito la laurea triennale in Arte, musica e spettacolo e la magistrale in Filologia moderna; le sue tesi hanno ricevuto il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa. Ha vinto una borsa di studio triennale per il dottorato di ricerca in musicologia dell’Università di Pavia. Attualmente collabora con il Centro Studi Tartiniano, per cui sta curando la prima edizione critica dell’Arte dell’arco, in vista della pubblicazione dell’Opera Omnia di Giuseppe Tartini per l’anniversario del 2020.

Il pianista e direttore d'orchestra Gabriele Pezone

Gabriele Pezone ha studiato pianoforte con Antonio Luciani, diplomandosi presso il Conservatorio di Latina con Salvatorella Coggi ed in musica corale e direzione di coro con Mauro Bacherini. Ha studiato Organo e composizione organistica con Luigi Sacco e composizione con Alberto Meoli, improvvisazione organistica con Stefano Rattini e si è perfezionato in organo con Mariella Mochi ed Olivier Latry (organista della Cattedrale di Notre-Dame de Paris) e in pianoforte con Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. Ha studiato animazione liturgica con Marco Frisina e direzione d’orchestra con Nicola Samale e Deian Pavlov. Ha diretto orchestre in tutto il mondo, tra cui: Vidin State Philharmonic Orchestra, Pazardzik Symphony Orchestra, Sinfonietta Vratza (Bulgaria), Orquesta Sinfonica del Estado del Mexico, Orquesta Sinfonica de Yucatan, Camerata de Coahuila, Orquesta de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Orquestra Sinfonica de la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, Orquesta Sinfonica de la Universidad Autonoma de Tamaulipas e Orquesta Sinfonica de Michoacan (Messico), Lomza Chamber Philharmonic Orchestra e Orchestra Filarmonica di Kalisz (Polonia), Orkestra Akademik Baskent (Turchia), Southern Arizona Symphony Orchestra e Las Colinas Symphony Orchestra (USA), Orchestra Cantelli di Milano e Orchestra Sinfonica di Sanremo (Italia), Orquesta Sinfonica de Loja (Ecuador), Orchestra dell’Opera dell’Ucraina, Cairo Symphony Orchestra (Egitto), West Bohemian Symphony Orchestra e North Czech Philharmonic Orchestra (Repubblica Ceca) nella prestigiosa Smetana Hall a Praga, Bitola Chamber Orchestra (Macedonia), Hirakata City Opera Orchestra (Giappone), Italian Thai Youth Orchestra (Thailandia) e Orchestra dell’Accademia dei Solisti di Astana (Kazakhistan). Ha diretto numerose opere liriche e si è anche esibito, come pianista o organista, in Croazia, Francia, Svezia, Australia, Danimarca, Spagna, Belgio, Andorra, Hong Kong e Nuova Zelanda. E’ fondatore dell’Orchestra da Camera ‘‘Città di Fondi’’. Nel 2006 è risultato essere il vincitore del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”, consegnatogli presso la Camera dei Deputati. E’ il direttore artistico del Fondi Music Festival, del Festival Organistico Pontino e dei corsi di perfezionamento musicale di “InFondi Musica”. Sue esecuzioni sono state trasmesse da TVP (Polonia), RadioMaria, SAT2000, RaiUno e RaiTre. Ha registrato per «Amadeus». Da fisarmonicista ha vinto il “Best Music Award” all’8° Nicosia International Folk Dance Festival (Cipro).