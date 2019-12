Albero abbattuto dal vento alla 167 ma nessuno interviene: la nota di Destra Sociale

La locale sezione della Destra Sociale Fondi componente di Fratelli d'Italia, ha ricevuto, nei giorni scorsi, numerose lamentele da parte di cittadini residenti in Via Lazio, a causa di un albero caduto sulla sede di una delle traverse della stessa durante la recentissima tromba d'aria che ha colpito il litoriale il 13 dicembre scorso e che, nonostante molte segnalazioni alla Municipale, ai Falchi Pronto Intervento e la Protezione Civile, è ancora lì.

In pratica, secondo le testimonianze raccolte, nessuno si starebbe interessando della situazione.

"Basti guardare alle condizioni in cui versa l'ex zona della 167 - prosegue la nota di Destra Sociale - cittadini abbandonati a loro stessi, in una vasto quartiere che assomiglia moltissimo a quelli sovietici dei "bei vecchi tempi", un posto dove risulta difficile persino attivare dei locali adibiti al commercio, visto che ogni bando comunale risulta essere un capestro che nessuno ovviamente vuole mettersi al collo. Ed è inutile appellarsi alla presenza della biblioteca o del (misterioso) "Centro Multimediale": queste strutture ricadono all'esterno del perimetro della zona, che non è nemmeno servita dal trasporto pubblico che passa solo su via Stazione. Per il resto, un dormitorio da disturbare solo per chiedere voti, ma la Destra Sociale si rivolge agli elettori della zona ex 167 chiedendo loro di non votare più chi li ha presi per decenni, affaristi della politica disinteressati nel rimuovere un albero caduto, figuriamoci se interessati a risolvere i problemi maggiori e più gravi del quartiere. In poche parole: abbiate dignità e rispetto per voi stessi e non votate più per il finto e finitissimo partito che gestisce la città e tutti i suoi complici, unico e solo responsabile della decadenza di Fondi".