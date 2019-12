Fratelli d’Italia nomina l’avvocato Sara Kelany responsabile regionale del dipartimento enti locali

Fratelli d’Italia nel Lazio arricchisce il suo corredo dirigenziale, L’onorevole Trancassini, coordinatore regionale del partito della Meloni, nomina l’avvocato Sara Kelany responsabile regionale del dipartimento enti locali. “È un segno del fatto che Fratelli d’Italia valorizza in primo luogo i territori” dichiara l’on Trancassini “Sara Kelany viene dal territorio e si è sempre spesa per radicare il progetto del partito avendo come faro le esigenze della comunità, la sua esperienza, oltre che di partito anche amministrativa, sarà sicuramente un valore aggiunto per chi, come noi, ha a cuore prima di ogni cosa i bisogni dei cittadini. Ora Fratelli d’Italia è proiettato verso mete sempre più ambiziose e il segnale che vogliamo dare è quello della capacità di crescita senza che vengano dimenticati i percorsi che ci hanno portato in alto, percorsi che hanno sempre messo al centro di ogni progettualità le comunità locali”.

“È un motivo di orgoglio per me poter dare ulteriori contributi al partito” aggiunge Sara Kelany “Mi sento addosso una grande responsabilità, è un impegno importante e che porteró avanti con la dedizione e la passione di sempre. Ringrazio l’on Trancassini, con il quale sarà un piacere lavorare spalla a spalla, l’on Castelli, responsabile nazionale enti locali e il Presidente Meloni per la fiducia che mi hanno accordato. Oggi Fratelli d’Italia ha la possibilità di dimostrare molto in termini di consenso e noi abbiamo il dovere di darci da fare perché queste potenzialità diventino concrete, gli enti locali devono diventare il perno di questa crescita”.

È una nomina che, nonostante il Lazio abbia Roma come baricentro naturale, ricade sul territorio di Latina, Sara Kelany è infatti la portavoce comunale a Sperlonga e dirigente provinciale, questo potrà sicuramente essere un vantaggio per un territorio che si candida ad essere uno dei più importanti bacini per l’ulteriore ascesa della Meloni, ormai stabilmente attestata a livello nazionale sulla doppia cifra.