Continuano gli eventi al villaggio di Babbo Natale di Vallemarina (Monte San Biagio).

Domani sabato 21 dicembre gli Amici della Valle proporranno tre spettacoli in piazza, gratuiti, ed unici.

Da Gaeta, impegnato nell'evento delle luminarie, arriverà per un saluto joker il folle;

Poi ci sarà il grande Peppino mangiafuoco che illuminerà la notte con il suo spettacolo ardente tra trampoli e magia.

Ed infine un ora di zumba per tutti gli appassionati.

Attorno al villaggio di babbo natale, gastronomia e natura.