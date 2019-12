Lunedì il Consiglio: si discuterà di debiti fuori bilancio, della mensa e del museo

Il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Lunedì 23 Dicembre p.v. alle ore 9.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Martedì 24 Dicembre alle ore 10.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018; Interventi di somma urgenza - riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000; Esternalizzazione Servizio Mensa scolastica – Atto di indirizzo; Nuovo Regolamento Museo Civico Archeologico della Città di Fondi; Costituzione di un elettrodotto BT in cavo aereo E- Distribuzione S.p.A. – liquidazione e mutamento della destinazione d’uso per costituzione servitù; Interpellanze e interrogazioni.