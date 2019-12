Nasce "Delfine Sperlonga": una società per combattere l'erosione costiera

L’hanno chiamata come un drago mitologico greco, ma femmina. Nasce “Delfine Sperlonga”, ed è un progetto fortemente voluto dal Consorzio Sperlonga Turismo che l’ha promossa insieme al Comune di Sperlonga con il sindaco Armando Cusani.

“Siamo particolarmente fieri di aver coordinato questa iniziativa – ha detto il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca - finalmente il Borgo potrà dotarsi degli strumenti per poter gestire ed addirittura eventualmente acquistare un macchinario in grado di frenare l’erosione delle spiagge, bene su cui si basa l’intera economica turistica del luogo”.

L’organismo, costituitasi mercoledì 18 dicembre, ha visto l’adesione di ben 23 aziende balneari locali, insieme per gestire eventuali emergenze di ripascimento, eventi non inusuali negli ultimi decenni. Spesso il forte maltempo, con le sue mareggiate, insieme all’opera dell’uomo, ha contribuito non poco all’erosione delle spiagge locali, mettendo a rischio l’eco sistema e l’economia turistica del Borgo, che delle sue spiagge pulite e dorate ha fatto un vero e proprio vanto internazionale.

Quello di mercoledì scorso è comunque il risultato di quasi 2 anni di lavoro e di studi, che ha visto il forte e infaticabile impegno in prima persona del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani. Un progetto a cui hanno partecipato con forza tutti gli operatori, sia soci di Sperlonga Turismo che non, per il bene comune.

Ma l’iniziativa non si fermerà alla costituzione della società. Anche l’amministrazione farà la sua parte, organizzandosi già da subito per chiedere alla Regione Lazio un contributo per l’acquisto di una draga, da far gestire poi alla neonata azienda. Un obiettivo che si potrebbe raggiungere anche con il riconoscimento da parte degli uffici regionali a Roma delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo del macchinario, magari scalandole dai contributi che le aziende balneari pagano ogni anno per la concessione delle spiagge stesse.

In ogni caso, un passo alla volta. Mercoledì c’è stata la costituzione dell’azienda “Delfine Sperlonga”. Nelle prossime settimane ci sarà la prima convocazione dei soci per l’organizzazione interna e il calendario di marcia. L’obiettivo è quello di arrivare ben prima della stagione estiva ad avere a disposizione una draga per iniziare il prima possibile a “riparare” i danni del maltempo delle ultime settimane che, in alcuni punti della costa comunale, risultano fortemente danneggiate e ridotte.