Borracce gratis per tutti gli studenti: arriva il distributore in Piazza Municipio

Prosegue il cammino virtuoso del Comune di Fondi in campo ambientale. Nell’ambito del progetto “Plastic Free Beach 2019”, ritenuto meritevole di finanziamento dalla Regione Lazio, l’Amministrazione comunale di Fondi attiverà a partire da Sabato 21 Dicembre prossimo in piazza Municipio un distributore per l’erogazione di borracce a tutti gli alunni e studenti delle Scuole Elementari e Medie e ai dipendenti comunali.

Lo rendono noto il Sindaco Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli: «L’obiettivo è di accrescere la sensibilità ambientale, in particolare delle giovani generazioni, per contribuire alla progressiva riduzione dell’utilizzo della plastica monouso. Con la stessa finalità sono stati ripristinati e attivati nuovi erogatori di acqua potabile negli Istituti Comprensivi cittadini ed è in via di attivazione anche un erogatore presso la Casa comunale».

Agli Istituti scolastici sono stati inviati nei giorni scorsi i QR Code da associare e consegnare a ciascun alunno. Infatti, recandosi presso il distributore posizionato presso piazza Municipio ai ragazzi sarà sufficiente accostare il proprio QR Code all’apposito sensore per attivare l’erogazione della borraccia. I dipendenti comunali utilizzeranno invece la propria tessera sanitaria, abilitata a tale scopo.

Il distributore sarà attivo dal 21 Dicembre 2019 al 29 Febbraio 2020, poiché in seguito lo stesso sarà adibito all’erogazione a tutti gli utenti domestici di buste biodegradabili per il conferimento della frazione organica.

Nell’occasione si informa che l’Amministrazione comunale aderisce al progetto “In Cammino con l’acqua”, attività di educazione ambientale promossa dall’Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che si collega simbolicamente agli eventi del movimento studentesco “Fridays for Future” per la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici e al rispetto per l’ambiente. L’iniziativa, che si svolgerà Venerdì 17 Gennaio 2020, vedrà la partecipazione di quattro classi IV della Scuola Primaria dell’I.C. Milani e prevede una tappa presso piazza Municipio. In tale occasione gli alunni saranno accolti dal Sindaco De Meo e dall’Assessore Muccitelli e preleveranno presso il distributore le borracce loro assegnate.