Natale delle Meraviglie: tre giorni di giostre gratuite nel Piazzale di via Mola Santa Maria

Il “Natale delle Meraviglie” a Fondi si arricchisce di una nuova attrattiva per i più piccini: infatti per ben tre mattinate, nei giorni di Lunedì 23 e Lunedì 30 Dicembre 2019 e Venerdì 3 Gennaio 2020 presso l’area mercatale di Mola S. Maria saranno a disposizione giostre gratuite dalle ore 10.00 alle 13.30.

«Ringraziamo la ditta Vasco Steinhaus – afferma il Sindaco Salvatore De Meo – per aver voluto condividere con l’Amministrazione comunale l’opportunità di offrire un ulteriore momento ludico per i bambini della nostra città, oltre alla collaborazione già offerta per l’evento “Magichristmas” promosso dalla Cooperativa Astrolabio presso il Centro Magicabula di Piazza Cesare Beccaria».