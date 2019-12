“Christmas Sport”, domenica 22 dicembre a Sperlonga

Una giornata di sano sport per giovani e giovanissimi, per vivere tutti insieme una esperienza in allegria prima delle festività natalizie. E’ con questo consueto spirito che avrà luogo domenica 22 dicembre a Sperlonga, l’evento “Christmas Sport – Il Natale degli Sportivi”

Fortemente voluto dal delegato allo sport del comune di Sperlonga, Giorgio Vaccaro, l’evento vede la partecipazione di molteplici realtà associative sperlongane. Come ogni anno, tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza, in favore dell’associazione Croce d’Oro del Sud Pontino.

Si parte presto, dalle 9 di domenica mattina quando, presso il campo sportivo si svolgerà il mini torneo triangolare “Piccoli amici”, seguiti dalla competizione con la categoria “Pulcini” e quella degli “esordienti”. Spazio anche ai più grandi, alle 12,30 con il triangolare dedicato alle “nuove e vecchie glorie”. A sottolineare la vicinanza con le festività e lo spirito natalizio, alla fine di ogni gara sono previsti panettone e spumante per tutti.

Dopo pranzo, la manifestazione si sposterà al chiuso, presso la palestra dell’istituto comprensivo “Buonarroti” di Sperlonga. Alle 15,30 è previsto il saggio di danza classica a cura di Roberta Toscano del centro “Desio”.

Alle ore 17 infine è prevista l’esibizione degli atleti di Taekwondo, a cura del maestro Goffredo Frangioni.