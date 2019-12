L' influencer di Fondi Manuele Feula alla presentazione dell'ultimo album di Ozuna

Lo scorso 10 dicembre 2019, si è tenuta al El Instante Fudacion di Madrid, la presentazione europea di "Nibiru" il nuovo attesissimo album della superstar mondiale del Reggaeton, Ozuna.

L'artista di Porto Rico interprete dei successi mondiali "Baila Baila Baila", "Taki Taki", "Vaina Loca", "El Farsante" e molte altre hits che hanno conquistato le classifiche di tutto il Mondo, ha presentato il suo terzo album in un esclusivo evento nella capitale spagnola a cui hanno partecipato diversi influencer.

Tra gli ospiti alla presentazione: Didy , Max Brigante, Kessy e Mely, Violeta Mangrinyan, Fabio Colloricchio e il giovane influencer di Fondi Manuele Feula.

Manuele Feula (nato a Latina 23 luglio 1996), dopo essere stato al fianco delle più importanti star della musica latinoamericana al Milano Latin Festival 2019, ha partecipato all'evento della star di Porto Rico incontrando l'artista.

I seguaci della musica latina, sanno benissimo che Ozuna è uno degli artisti più importanti degli ultimi anni, per il giovane pontino la partecipazione all'evento di Madrid denominato "Nibiru Experience", è sicuramente un grande traguardo.

Manuele Feula è il fondatore di Latin Music Officialla più grande community online dedicata alla musica latinoamericana.

Con il suo Latin Music Official ha incassato 400milalike su Facebooke 40milasono follwers su Instagram, diventando così punto di riferimento per tutto il pubblico italiano (sempre più ampio) che segue le ultime novità sul Reggaeton e i loro idoli come Daddy Yankee, Maluma, Luis Fonsi, Romeo Santos, Cnco, Lali e J Balvin.