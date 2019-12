Lotta studentesca: "Bene le borracce ora anche le fontanelle"

ll movimento politico giovanile Lotta Studentesca Fondi, dopo la scelta del comune sul distributore di borracce, invita la giunta comunale a creare un progetto ambientale che prevede l’installazione di fontanelle per l' acqua potabile nelle scuole.



Spiega



Riteniamo che quella del Comune di Fondi in campo ambientale sia una bella iniziativa. L'Amministrazione comunale di Fondi attiverà a partire da Sabato 21 Dicembre in piazza Municipio un distributore per l’erogazione di borracce per gli alunni e studenti delle Scuole elementari e medie e per dipendenti comunali. Lodevole come idea. Speriamo inoltre che presto saranno anche distribuiti ai ragazzi i QR code che serviranno per ottenere la borraccia, cosa che ancora non è stata fatta. Noi di Lotta Studentesca però vogliamo lanciare una proposta e porre l'attenzione su un punto: inserire all'interno di ogni singola scuola almelno una fontanella per ricaricare le borracce. Ciò avviene anche in altre scuole d'Italia e crediamo sia applicabile anche per gli istituti della nostra città. Riteniamo poi che questa possa essere l'unica soluzione per far fruttare al meglio il discorso "Plastic free", altrimenti non servirebbe a nulla usare bottiglie di plastica per ricaricare borracce. Il tutto sarebbe utile anche per far risparmiare qualche soldo agli studenti, avendo acqua gratuitamente.

La nostra è un'idea per migliorare un servizio e siamo disposti a parlarne con chi di competenza o ad inviare una lettera di proposta.