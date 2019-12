“Così il destino bussa alla porta”: giovedì 26 dicembre il concerto per salvare l'organo di San Pietro

Come anticipato nell’Ottobre scorso, Giovedì 26 Dicembre prossimo, festività di S. Stefano, alle ore 20.30 nel Duomo di S. Pietro Apostolo di Fondi si svolgerà il concerto dal titolo “Così il destino bussa alla porta”.

L’iniziativa, ideata e coordinata da Enzo Paolo Cima e presentata da Gaetano Orticelli, è finalizzata alla raccolta fondi per la manutenzione del grande organo di milleottocento canne del Duomo.

«Realizzato nel 1950 dalla ditta “Fratelli Ruffatti” su commissione dell’allora parroco mons. Pietro Santantonio – spiega il parroco don Gianni Cardillo – l’organo è di pregiata fattura, ha un suono dolce e potente e, allo stesso tempo, rappresenta un rilevante bene culturale e storico del patrimonio dell’intera comunità cittadina».

Ad esibirsi sarà l’orchestra sinfonica “Pathos”, di cui è direttore e arrangiatore Giovanni Di Ciollo. Il programma prevede in apertura una suite di brani da film, musicati da Ennio Morricone e Nino Rota, con arrangiamenti originali. A seguire saranno eseguiti il “Valzer triste”, Op. 44, di Jean Sibelius e i primi quattro movimenti della Sinfonia °5 in Do minore di Ludwig van Beethoven.