Applausi a scena aperta per le fiabe dark dei fratelli Latilla

Sabato scorso, al Castello Caetani di Fondi è andato in scena lo spettacolo "Sussurri fiabeschi" dei fratelli Francesco e Gianmarco Latilla.

L'evento, un recital legato al mondo delle fiabe, è stato organizzato da "La CineArte Produzioni", avendo a capo dello staff i genitori dei due artisti fondani, Antonio Latilla e Fiorenza Nallo.

In tutto ciò, Francesco, unico attore dello spettacolo, batte il suo primo record sul campo teatrale. Un'ora in scena da solo, immerso nel buio ed accecato dalle potenti luci su di lui proiettate.

La voce al microfono utilizzata come una maschera, richiamava in alcuni momenti un teatro di parola dove le parole non servono più perché in balìa dei suoni. Ovviamente la musica ha dato lustro alla forza delle tre fiabe lette. Insomma, ancora una volta, i Latilla danno dimostrazione della loro originalità e della continua voglia di sperimentare. Al termine dell'evento sono intervenuti: il direttore del museo civico di fondi Alessandro De Bonis, il vice presidente della provincia Vincenzo Carnevale ed il coordinatore della casa della cultura Simone Nardone. I tanti applausi ricevuti hanno sottolineato l'amore del pubblico verso queste due promesse fondane. Attendiamo con fibrillazione il prossimo progetto, con la speranza di rimanere stupefatti come le altre volte.

Un ringraziamento al service "Stefano Nesti" e i fotografi "Vincenzo Bucci e Panagiotis Pentidis".