Tutto pronto per 'Chi ben comincia...'': Monte San Biagio si prepara a festeggiare il Capodanno

Monte San Biagio risulta tra i paesi vincitori dei due bandi regionali per le manifestazioni natalizie.

In particolare per il secondo bando, il sindaco Federico Carnevale, la presidente del Consiglio Gioia Pernarella, l’ufficio strategico Gianmarco Pernarella e il direttivo della Proloco hanno concentrato il loro impegno per la realizzazione del capodanno monticellano ed infatti, il centro storico di Monte San Biagio si prepara per festeggiare l’inizio del 2020 con una manifestazione che si svolgerà nella giornata di mercoledì 1 Gennaio, chiamata ''Chi ben comincia...''

Si parte dalle ore 17 con l’inaugurazione illuminotecnica della fontana comunale.

Alle Ore 18:00 la tradizionale sfilata con gli artisti di strada e il gruppo Folkloristico monticellano su viale Littoria.

Alle ore 19 intrattenimento musicale presso piazzale Alzabandiera

Alle ore 21.30 Dj set presso Piazza del centro storico.



''Si è scelto la giornata del 1 Gennaio proprio perché si hanno poche alternative, con la speranza di attirare gente dai paesi limitrofi '' queste le parole della presidente del Consiglio e delegata al Turismo.