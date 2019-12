"Persona dell'anno": per votare c'è tempo fino al 5 gennaio

Migliaia le indicazioni già pervenute all'Associazione Pro Loco Fondi: quattro i nomi più votati per la settima edizione del premio "Persona dell'Anno" 2019 riservato alle persone che si sono distinte, in qualsiasi campo e ambito, nel dare lustro alla città di Fondi o del suo comprensorio.



L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Fondi ed è inserita nel programma degli eventi in occasione del "Natale delle Meraviglie" promosse dall'Amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione Lazio, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e la Banca Popolare di Fondi.



C'è ancora tempo per continuare ad indicare la persona che più merita il premio attraverso il web entro domenica 5 gennaio 2019.



Per farlo si può inviare una Email all'indirizzo: info@prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Pro Loco su Facebook oppure inviare un messaggio WhatsApp al 3297764644. E anche con l'App di Telegram e Instagram.



La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 10 gennaio 2020 con inizio alle ore 18,00 nella sala grande del Palazzo Caetani, con e intrattenimento e degustazione.



Albo delle persone dell'anno:

Caterina de Filippis (Andos) 2013 –

Domenico Terenzio (ricercatore) 2014 –

Carlo Carlevale (Oculista) 2015 -

Gino Fiore (Poeta e Drammaturgo) 2016 –

Fulvia di Sarra (Medico scolastico – Educatrice) 2017 –

Mauro Caporiccio (Autore, sceneggiatore, giornalista).



Il concorso è nato per trasmettere valori positivi e invogliare tutti (ciascuno nel proprio ambito) a dare il meglio di se stessi e di conseguenza migliorare il luogo in cui vive e, in un certo senso, renderlo famoso e importante.