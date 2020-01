Pubblicato il nuovo calendario della raccolta porta a porta a Fondi

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli informano la cittadinanza che è in distribuzione presso tutte le utenze cittadine, unitamente alle buste biodegradabili per il conferimento dell’umido, il nuovo “Calendario della raccolta differenziata” – realizzato in collaborazione con il soggetto gestore De Vizia - Urbaser –, che riepiloga per tutto il 2020 le informazioni indispensabili al corretto conferimento dei rifiuti. Oltre alle indicazioni quotidiane sulla tipologia da conferire, il nuovo calendario ospita nella sezione della raccolta del vetro l’elenco di tutte le strade cittadine, raggruppate secondo le 6 differenti zone di raccolta.

Oltre al supporto cartaceo, nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito internet differenziatafondi.it i file in formato PDF del Calendario, da scaricare su PC, tablet e smartphone.

E’ stata inoltre aggiornata con le date di conferimento del nuovo anno l’app gratuita JUNKER (per Android ed Apple), che aiuta a fare la differenziata in maniera semplice, veloce e senza errori.

Anche per il 2020 sono soltanto quattro i giorni in cui, in corrispondenza di una festività, i mastelli non dovranno essere esposti. Le rispettive date sono sia evidenziate con una specifica icona in corrispondenza della giornata interessata che riepilogate in una apposita pagina. Si inizia dal 1° Gennaio, quando la raccolta del secco residuo non sarà effettuata e slitterà a Mercoledì 8. Le successive date di sospensione sono il 25 Aprile, il 10 Ottobre e il 25 Dicembre.

Ogni pagina dei mesi del Calendario 2020 ospita una scheda di approfondimento su un tema – Fondi Plastic Free, Borracce ed erogatori di acqua potabile nelle scuole, Come ti butto?, Ecoisole, app Junker, etc. –, cui si aggiungono le informazioni sul kit di raccolta, il prospetto per le utenze non domestiche (UND), i Centri di raccolta comunale e il pratico glossario in ordine alfabetico per individuare il corretto conferimento per ciascun rifiuto.

«La vostra positiva risposta al servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” avviato nel 2016 – scrivono il Sindaco De Meo e l’Assessore Muccitelli nel saluto alla cittadinanza – continua a dare buoni frutti: al Novembre 2019 oltre l’86% dei rifiuti prodotti nel nostro Comune è stato differenziato e avviato al riciclo. Inoltre, sempre in virtù del vostro prezioso apporto, Fondi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Comune Riciclone” nell’ambito dell’iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con la Regione Lazio. Merito di tutti voi, della vostra sensibilità per i temi ambientali e delle tante piccole azioni quotidiane che fanno la differenza. A voi tutti un grazie di cuore. Siamo certi di poter contare ancora una volta sul vostro impegno per consegnare alle future generazioni un ambiente migliore».