L'epifania di Destra Sociale: doni e dolciumi per i bambini della città

In occasione della celebrazione dell'Epifania, la locale sezione della "Destra Sociale", associazione federata al partito nazionale "Fratelli d'Italia", ha voluto rinnovare l'antica tradizione mediante la distribuzione, da parte della vetusta e rassicurante Befana, di dolcetti e caramelle ai bambini fondani, che hanno vissuto il momento con gioia ed entusiasmo; una ricorrenza che affonda le radici nella notte dei tempi, con la leggenda che narra dell'incontro tra la “vecchina” e i Re Magi diretti ad omaggiare il bambino Gesù.

In questa giornata di festa gli attivisti della Destra Sociale hanno portano avanti l'iniziativa, in continuità con quella che l'allora segretario nazionale Giorgio Almirante volle per tutte le sezioni del MSI, destinando i doni ai figli delle famiglie meno abbienti, esprimendo dunque quella solidarietà e amore per il prossimo che sono valori fondamentali del Santo Natale.

In tal senso, il responsabile cittadino della Destra Sociale, Alberto Di Fazio, ha sottolineato l'orgoglio del gruppo intero nel sostenere proprio quei valori e quelle tradizioni tramandati da coloro, quali Almirante ed altri prima, che hanno sempre custodito lo scrigno del tesoro identitario italiano.

"Vedere tanti bambini" ha dichiarato il Di Fazio "felici di ricevere un sorriso ed un piccolo dono dalla Befana è stata la nostra più grande soddisfazione. L'evento è stato così un'occasione per esprimere in forma gioiosa e festosa la solidarietà tipica e l'aiuto nel sociale che contraddistinguono la nostra azione politica”.