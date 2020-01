Sorpreso a bruciare rifiuti in via del Tirozzo a Fondi: questa volta scatta l'arresto

E' stata una colonna di fumo nero ad attirare i militari della stazione carabinieri forestale di Itri in via del Tirozzo, nella periferia sud di Fondi. Una veloce ricognizione è bastata agli uomini in servizio per capire cosa stesse accadendo: un uomo aveva dato alle fiamme un grosso cumulo di rifiuti indifferenziati, plastica, materassi e scarti speciali compresi. Un gesto stupido oltre che criminale dato che la De Vizia ritira gratuitamente anche ingombranti e su chiamata gli operatori ritirano persino a domicilio. Nei confronti del piromane, colto in flagranza di reato, è scattato immediatamente l'arresto. Si tratta di un 42enne di nazionalità rumena domiciliato a Fondi e con diversi precedenti.