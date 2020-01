Al via "Ossigeno", il progetto per salvare gli alberi di Natale ancora vivi

Gli Alberi di Natale, se allestiti con piante vive, dopo le festività, non potendo spesso essere conservati in vaso o essere messi a dimora in terra, rischiano di essere destinati a seccare, mentre se piantati potranno continuare a vivere e svolgere la loro funzione naturalistica, estetica e di produzione di ossigeno. In questo contesto l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che partecipa al PROGETTO OSSIGENO della Regione Lazio ha organizzato, in collaborazione con i 20 Comuni del Parco, un servizio di raccolta di Alberi di Natale vivi, che potranno essere depositati dagli interessati presso i siti di seguito indicati, nei giorni feriali dal 7 al 20 gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 13, per essere successivamente messi a dimora in aree appositamente individuate.

Provincia di Frosinone

Comune di Arce, sede distaccata dell’Ente Parco località Isoletta di Arce sita in via Civita Famese 23.

Comune di Torre Cajetani in località Fontanelle - via Fontanelle snc.

Provincia di Latina

Comune di Fondi, sede amministrativa dell’Ente Parco giardino di Villa Cantarano via Cavour n. 46.

Comune di Terracina, Parco del Montuno punto informativo del Circolo Legambiente “Pisco Montano” Terracina.

I Comuni, gli Istituti Scolastici e le Associazioni che vogliono aderire all’iniziativa promuovendo autonomamente la raccolta degli alberi di Natale potranno contare sulla disponibilità dell’Ente Parco Ausoni per la loro piantumazione. Per eventuali ulteriori informazioni contattare ii dipendente Conti Felice tel. 0771/513644 email: feconti@regione.lazio.it Il Direttore f.f. Arch. Luciano Manfredi Il Dirigente Dott. Raniero De Filippis