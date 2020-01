Tornano i sigilli al "Parco Mirage" di Sperlonga: 21 villini sotto chiave

Il Nipaaf unitamente ai cc di Sperlonga ha dato esecuzione a un nuovo decreto di sequestro emesso dal Giudice del Dibattimento Dr. Valentini su richiesta del P. M. Gentile e relativo al complesso residenziale "Parco Mirage' sito in Sperlonga all'interno del perimetro del Programma Integrato di Sperlonga e costituito da 21 appartamenti articolati su tre livelli realizzati dalle società Immobildi Srl, Truglia Srl e Idea Srl e alienati a persone domiciliate nel casertano per un valore economico che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

28 indagati per lottizzazione abusiva.

Il complesso era stato già sequestrato nel 2014 oggi viene reiterato per il comma 2 dell'art. 321 che prevede la confisca dell'area in caso di lottizzazione abusiva.

L'accusa che viene attribuita anche ai dirigente dell'Utc di Sperlonga in servizio all'epoca dei fatti è quella di aver consentito l'illecita trasformazione di una struttura turistica ricettiva in appartamenti residenziali frazionando e alienando le singole unità immobiliari a persone fisiche in contrasto con il vincolo di unitarietà previsto dalle previsioni di piano vigenti.