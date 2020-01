Un anno di successi per il forno Tammetta: ora si lavora alle Colombe di Pasqua

E’ tempo di bilanci per Ferdinando Tammetta, il maestro fornaio di Fondi che lo scorso Natale è stato protagonista, attraverso la riconosciuta bontà dei suoi panettoni, di tante tavole italiane.

Dopo la produzione di panettoni estivi, realizzati per la prima volta durante l’estate 2019 e andati letteralmente a ruba, Tammetta è stato spinto dal suo team a partecipare al concorso nazionale Panettone Day che si è svolto a Milano nel mese di ottobre e che ha avuto come presidente di giuria uno dei più famosi pasticceri al mondo, l’italiano, Iginio Massari.

Su circa 400 partecipanti Ferdinando Tammetta si è piazzato al 5 posto nazionale e al 1 posto nel Lazio.

Dopo queste straordinarie prestazioni i media italiani si sono interessati al lavoro di Tammetta, facendolo conoscere oltre i confini geografici pontini. Il panettone fondano infatti è entrato in modo dirompente nelle classifiche dei più consigliati da acquistare, per il Natale 2019, di diverse testate giornalistiche importanti, soprattutto del settore gastronomico. Tammetta è stato inoltre intervistato da alcune tv nazionali e il suo panettone è stato inserito dallo chef Alex Circiello nel menù realizzato per il programma Tg 2 Costume e Società in occasione del servizio per i consigli di un pranzo di Natale ad hoc. Il Forno è stato anche indicato, unico nel suo genere, come meta da visitare nella Guida Enogastronomica che il quotidiano La Repubblica ha dedicato a Latina e alla sua provincia.

Le soddisfazioni dirette non sono mancate, infatti le varie tipologie del dolce natalizio per eccellenza, realizzate da Tammetta, sono state offerte durante la speciale cena di Natale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi di Latina dove ha raccolto tantissimi consensi. Altro avvenimento lusinghiero è rappresentato dall’inaugurazione, alla quale il maestro fornaio ha partecipato personalmente in compagnia di Iginio Massari, del Temporary Store di Milano dove, per circa due mesi, in pieno centro della città, sono stati in vendita i suoi panettoni.

Con l’arrivo di gennaio il lavoro si concentra, oltre che sui prodotti da forno che da sempre rappresentano un fiore all’occhiello di Ferdinando Tammetta, anche su un nuovo prodotto dolciario dall’identità ancora top secret. Inoltre, obiettivo puntato anche sulla preparazione per la realizzazione della famosa Colomba di Pasqua.