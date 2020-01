Hashish e cocaina: preso un 56enne di Fondi con quasi un kg di droga

In data 14 gennaio 2020, ore 12.30 circa, in Fondi (Lt), i militari della locale tenenza traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, P.M. 56enne del luogo, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale di “nr. 7 involucri contenenti grammi 3,50 di cocaina”.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire ulteriori “grammi 3 circa di cocaina”, “grammi 850 circa di hashish”, “un bilancino di precisione” e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di “euro 1.950”, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina a disposizione dell’ autorità giudiziaria.