Rampa al pronto soccorso, al via i lavori: la soddisfazione di Fratelli d'Italia

Fratelli d'italia Vince un altra piccola battaglia.

Il delegato alla sicurezza e alla salute del circolo Fondano Fratelli d'italia commenta la grande vittoria x il ripristino della Rampa che in 2 ARTICOLI PRODOTTI IN QUESTI MESI denunciava il pericolo di crollo della stessa. Per usura dei ferri a vista d'occhio, per paura che la stessa nn potesse essere riparata e resa agibile e sicura il primo soccorso potesse giungere alla sua Fine, il Partito FDI si è battuto su cari tavoli.

Stanno iniziando i lavori è questo e il risultato più grande che si potesse ottenere. Noi FDI ci batteremo giorno dopo giorno per l'ospedale. Da ieri rifunziona di nuovo la Tac ma forse sarebbe il caso che questa andrebbe cambiata, forse perché nn è più così nuova. FDI Fondi continuerà a documentarsi e denuncera le situazioni negative proporrà possibili soluzioni, farà tutto ciò che è in suo potere da partito nn presente nell'amministrazione comunale per sostenere il diritto alla salute della popolazione Fondana. Fratelli d'italia Fondi