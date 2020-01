Pro Loco Fondi, al via il tesseramento 2020: per giovani e anziani è gratis

Entrare a far parte della famiglia delle Pro Loco d'Italia, un grande mondo composto da oltre 6.300 Associazioni e 500.000 associati su tutto il territorio nazionale.



Inizia il tesseramento 2020, con lo scopo di continuare il lungo percorso iniziato nel 1978, che ha visto la Pro Loco Fondi impegnata in vari settori della vita cittadina fondana: dal turismo alla cultura, dallo spettacolo alle tradizioni, dall’enogastronomia alla solidarietà, sempre collaborando attivamente con le istituzioni cittadine.



I giovani di Fondi hanno una grande opportunità e esperienza nella Pro Loco, apportando nuove idee e grande entusiasmo in questa bella e utile realtà.



I progetti mirati alla promozione e valorizzazione di Fondi sono tanti ed importanti da realizzare anche con il TESSERAMENTO ANNO 2020 tramite la tessera del SOCIO PRO LOCO 2020. La tessera prevede per i sottoscrittori notevoli benefici attraverso le convenzioni stipulate a livello nazionale, consultabili sul sito www.tesseradelsocio.it



Essere soci della Pro Loco Fondi vuol dire, prima di tutto, sostenere le iniziative, ma anche far parte di una grande associazione di volontariato, impegnata in varie e molteplici attività, attente alla salvaguardia dei valori umani, al rispetto del grande patrimonio artistico e culturale di Fondi, che contribuisce a mantenere vivo, rinnovandone le usanze e le tradizioni del suo passato e particolarmente attiva nel sostenere tutte le organizzazioni

che in qualche modo operano nel comune interesse.

I soci della Pro Loco Fondi potranno sentirsi persone speciali e partecipare ai progetti comunali, della Provincia di Latina e della Regione Lazio.



Diverse, interessanti e utili le novità che fanno risparmiare ai tesserati centinaia di euro l'anno. Per i giovani fra i 16 e i 28 anni la quota è gratuita così come per chi ha superato i 70 anni di età - per tutti gli altri la quota è 25,00 €.

Il socio Pro Loco Fondi è quindi anche socio d'Italia perché la nuova tessera Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) consente innumerevoli convenzioni e benefit.

Perché quindi diventare soci della Pro loco?

- Perché insieme abbiamo una marcia in più nella promozione della città, per permettere che il patrimonio culturale e naturale sia sempre più accessibile e conosciuto.

- Per essere aggiornati sulle iniziative dell’associazione, le pubblicazioni e le attività conviviali.

- Per godere delle agevolazioni riservate ai soci. Per stare insieme e vivere il prezioso scambio interpersonale e sociale. Tante le convenzioni nazionali e regionali che fanno

risparmiare tanto.

Per informazioni - E-mail: info@prolocofondi.it - Tel. 3297764644 (anche WhatsApp).