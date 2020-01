Arriva “Come ti butto?”: l'opuscolo per insegnare la differenziata ai bambini

’Amministrazione comunale di Fondi prosegue il percorso di sensibilizzazione ambientale delle giovani generazioni con una nuova e stimolante iniziativa: l’opuscolo “Come ti butto?”, realizzato in collaborazione con Il Merlo parlante Edizioni e stampato con un finanziamento della Provincia di Latina.

Il progetto educativo – destinato agli alunni delle classi di III, IV e V di Scuola Primaria – è finalizzato al potenziamento della campagna informativa ed educativa in ambito ambientale ed è indirizzato al miglioramento degli obiettivi prefissati nell’ambito della raccolta differenziata.

“Come ti butto?” è strutturato in agili capitoli e contiene schede di approfondimento, giochi, idee da mettere in pratica a casa, informazioni utili e quiz. Il tutto accompagnato con fumetti e una veste grafica gradevole e dinamica.

Affermano il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli:

Fondi si attesta quale realtà tra le più virtuose in materia di raccolta differenziata, raggiungendo ottimi risultati a livello regionale, in ragione dei quali ha ricevuto negli ultimi due anni il prestigioso riconoscimento di “Comune Riciclone” nell’ambito dell’iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con la Regione Lazio. Siamo consapevoli che migliorare tali risultati non sia facile, soprattutto per un territorio esteso come il nostro. Questo nuovo progetto, con una impostazione piacevole e divertente, ci darà l’opportunità di dare nuove informazioni e competenze agli alunni di Scuola Primaria. Confidiamo che, oltre ad essere un utile supporto didattico alle attività di sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata, possa anche rappresentare uno stimolo per i bambini ad “educare” i genitori a casa, confidando in una lettura condivisa in famiglia. Auspichiamo che gli insegnanti coinvolti proseguiranno, anche grazie a questa agile e utile pubblicazione, nella loro meritoria attività educativa in ambito ambientale, con il piacere di accrescere sempre più nelle nuove generazioni la necessaria consapevolezza.