“In Cammino con l’acqua”: l'iniziativa per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente

Si è svolto nella mattinata odierna il progetto “In Cammino con l’acqua”, manifestazione promossa dall’Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che ha visto l’adesione del Comune di Fondi e la partecipazione delle classi di IV, sezioni A-B-C-D, della Scuola Primaria dell’I.C. Milani.

La manifestazione si collega simbolicamente agli eventi del movimento studentesco “Fridays for Future” per la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici e al rispetto per l’ambiente.

Dopo una passeggiata alla scoperta del percorso dell’acqua all’interno di Fondi e delle criticità legate ad un uso non corretto di questa risorsa, e un corteo attraverso il centro storico con il Dirigente dell’Area Promozione del Territorio del Parco Ausoni Raniero De Filippis e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, gli alunni e i loro insegnanti hanno raggiunto piazza Municipio. Lì hanno incontrato anche il Sindaco Salvatore De Meo, al quale hanno presentato i lavori svolti in classe sul tema della riduzione della plastica e della tutela ambientale.

In seguito i bambini hanno ritirato presso il distributore posizionato nei pressi della Casa comunale le borracce loro assegnate nell’ambito del progetto “Plastic Free Beach 2019”, promosso dall’Amministrazione comunale al fine di migliorare la sensibilità ambientale delle giovani generazioni per contribuire alla progressiva riduzione dell’utilizzo della plastica monouso.

La pregevole iniziativa ha inoltre visto coinvolti gli alunni in giochi di educazione ambientale a cura dei Guardiaparco.