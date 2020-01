Da pagina Facebook ad associazione di volontariato "Io sto con loro"

In questi ultimi anni, visto il verificarsi di molteplici episodi di continuo abbandono di animali, molte persone hanno iniziato ad adoperarsi per il benessere degli stessi, vedendo nascere continuamente gruppi di volontari, associazioni di volontariato a tutela degli animali.

Così è accaduto anche per la fondana Eva Marrocco che da un progetto Facebook, una pagina dedicata ai nostri amici a quattro zampe nel 2018, è nata un'associazione di volontariato.

La giovane imprenditrice, con il passare del tempo, ha infatti capito che per tutelare maggiormente i nostri amici a quattro zampe, era arrivata l'ora di fare qualcosa di più di una pagina Facebook

Nasce cosi l' “ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A TUTELA DEGLI ANIMALI” che prenderà proprio il nome della pagina stessa; “IO STO CON LORO”. Pagina oggi che vanta circa 22.633 LIKE e 23.520 FOLLOWER. Eva Marrocco vanta di un conseguimento di un attestato di “Assistente Addestratore Cinofilo” e “Stage di Formazione gratuita sull'alimentazione e sul primo soccorso per cani” ed è stata anche vincitrice della concorso “DOG TALENT 2019” con la sua “Sophie” cagnolino trovatello, arrivando I° nella categoria meticci e V nell' intesa cane/padrone su trentasei cani partecipanti.

L’associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

La stessa nasce con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandon o.