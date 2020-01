Lunedì 27 gennaio la conferenza "Il cammino di santità in Edith Stein”

Lunedì 27 Gennaio p.v., alle ore 19.00 presso la Sala convegni del Castello Caetani di Fondi, avrà luogo la conferenza “Il cammino di santità in Edith Stein” tenuta da suor Tiziana Caputo, op, teologa, docente di Teologia Fondamentale presso l’Angelicum ed esperta del pensiero della Stein.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Fondi e dall’Associazione Pro Loco Fondi – è promossa dall’Associazione “Circolo Culturale Cattolico San Tommaso D’Aquino” in collaborazione con il Centro Culturale Il Cortile dell’Aquinate in occasione della festa liturgica di San Tommaso d’Aquino, nato nel 1225 a Roccasecca, in provincia di Frosinone, nel feudo dei conti d’Aquino.

Edith Stein, filosofa e mistica tedesca, nacque a Breslavia nel 1891 da famiglia ebrea. Nel 1904 divenne atea e nonostante avesse già avuto contatti con il cattolicesimo, fu solo dopo aver letto l’autobiografia della mistica santa Teresa d’Avila, durante una vacanza nel 1921, che abbandonò formalmente l’ebraismo e si convertì. Battezzata nel 1922, scelse di insegnare presso una scuola domenicana per ragazze a Speyer (1922-1932). Durante questo periodo tradusse il “De veritate” di san Tommaso d’Aquino in tedesco e familiarizzò con il pensiero filosofico cattolico in generale. Nel 1932 divenne lettore all’Istituto di Pedagogia a Münster, ma le leggi razziali del governo nazista la obbligarono a dimettersi nel 1933. Trasferita per essere protetta nel convento carmelita di Echt nei Paesi Bassi, non sfuggì all’ordine di arresto emanato da Hitler nel luglio del 1942 di tutti gli ebrei convertiti, finora risparmiati. Condotta nel campo di transito di Westerbork, fu poi trasferita in quello di sterminio di Auschwitz, dove trovò la morte nelle camere a gas, il 9 agosto del 1942, insieme alla sorella Rosa, anche lei convertita, terziaria carmelitana scalza.