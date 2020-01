Venerdì Il debutto di "Willkommen...in Wonderland" al Teatro di Documenti di Roma

Il debutto di "Willkommen...in Wonderland" presso il prestigioso Teatro di Documenti di Roma si avvicina. Lo spettacolo, scritto dai fondani Fabio d’Avino e Tiberio Ettore Muccitelli, nasce da una sfida personale e culturale: il mettersi in gioco, da parte del 23enne Tiberio, come giovane produttore e attore protagonista in un periodo nel quale vivere d'arte non sembra quasi più essere possibile e, da parte dei due autori, l’aver scelto di realizzare un prodotto che si discosta dal discorso commerciale per affrontare i palcoscenici romani con una pièce coraggiosa e intensa.

La regia è dinamica e fruibile, ogni riferimento è però stravolto da scelte registiche audaci e inattese. Il giovanissimo cast è affiatato, dal momento che Dalia Di Vezza e Gianluca Lombardi si sono diplomati, insieme a Tiberio, presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio, e il loro feeling si vede sulla scena, con ritmi altissimi e momenti di vera arte.

I tre attori vi aspettano, per le ultime prenotazioni.

