Prodotti senza etichette o non tracciabili: i controlli dei carabinieri forestali al Mof

2 aziende con prodotti non tracciabili, 7 imprese con merce esposta priva di etichettatura, multe per 3mila euro, 4 tonnellate di patate sequestrate e distrutte e una pedana con ortofrutta mista che ha subito la stessa sorte: sono i numeri dell'ultimo blitz al mercato ortofrutticolo di Fondi. A controllare stand per stand, questa volta, i militari delle stazioni carabinieri forestali di Fondi, Guidonia e Segni, tutti insieme in viale Piemonte per ispezionare ii centro agroalimentare, uno dei più grandi d'Europa. Il Mof è da decenni considerato il mercato delle eccellenze ortofrutticole e della qualità ma, per mantenere un simile standard, sono fondamentali i controlli. Non è andata bene questa volta con un bilancio di 9 imprese su 10 non perfettamente a norma.