La provinciale Itri-Sperlonga è una discarica: da mesi la stessa situazione

L o scorso novembre abbiamo scritto all’Ufficio Ambiente del Comune di Sperlonga per segnalare la presenza di vari rifiuti abbandonati lungo i tornanti della strada provinciale per Itri.

La segnalazione arriva dai consiglieri del gruppo di minoranza "Sperlonga Cambia".

A poche curve dal centro storico - scrivono in una nota - qualche incivile ha deciso di trasformare uno dei punti panoramici più belli del nostro paese in un'enorme discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la strada.

Nella segnalazione inoltrata dal nostro gruppo consiliare chiedevamo all’ufficio tecnico di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e a un'operazione di bonifica del sito, assicurando un maggiore controllo su una strada che dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per il nostro paese ma che sempre più spesso è interessata da fenomeni di degrado e inciviltà. A quella segnalazione non è stato dato seguito. Nessuna pulizia, nessun controllo e nessuna bonifica sono Stati attivati dagli uffici comunali e oggi la situazione di degrado è tale da deturpare il resto del panorama.

Oltre a una lavatrice arrugginita, un motorino abbandonato, materiale edile e altra immondizia, tra i rifiuti ora c’è anche un televisore.

All’inciviltà di qualcuno si somma il disinteresse dell’Amministrazione comunale, che ancora una volta si dimostra inadatta a rispondere alle esigenze della nostra comunità.

La tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio dovrebbero essere dei punti fermi per un paese come Sperlonga che vive di turismo e agricoltura. L'unico punto fermo dell'amministrazione Cusani, invece, è la tutela della propria poltrona.