Abusi edilizi, il 25% degli introiti sarà destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico

“Esprimo grande soddisfazione per alcuni importanti provvedimenti approvati in commissione regionale bilancio. Vas e varianti urbanistiche saranno delegate ai comuni e gli introiti delle multe per abusi edilizi saranno destinati alla prevenzione per il rischio idrogeologico"

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

Nel corso dell’esame della proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019 - spiega Simeone - “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, vale a dire il cosiddetto “collegato”, sono state licenziate proposte che attribuiscono alcune rilevanti deleghe urbanistiche ai Comuni. Mi riferisco in particolare al via libera dato all’articolo 7, concernente la semplificazione dei procedimenti in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas), come pure all’articolo 8, riguardante invece le semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Si tratta di provvedimenti che favoriscono una generale semplificazione di questa materia, rendendo le amministrazioni locali più autonome e allo stesso tempo garantiscono servizi più efficienti per i cittadini. Pensiamo all’importanza di assicurare i procedimenti per la Vas e le varianti direttamente agli uffici comunali.

A mio parere siamo davanti ad aspetti rilevanti che avranno ricadute positive sui territori. Si potrà rispondere alle esigenze dei cittadini con immediatezza e rapidità. Oggi il Lazio è diventato, anche a causa di leggi complicate nella forma e nella sostanza, l’ufficio complicazione affari semplici. Questo non possiamo più permettercelo. La semplificazione può dare frutti importanti all’intera macchina amministrativa. E’ necessario infatti mettere a punto norme semplici e chiare a vantaggio delle imprese e dei lavoratori. Un’amministrazione efficiente funziona se è in grado di organizzare i servizi rendendoli vicini ai cittadini e non irraggiungibili.

Abusi edilizi