La Lega convoca un'assemblea costituente: obiettivo una grande coalizione di centrodestra

La Lega di Fondi intende dar vita ad un'assemblea costituente per riunire tutti i partiti del centrodestra in una coalizione aperta ed inclusiva verso coloro che ne vogliono essere partecipi a titolo personale o con liste civiche.

Inclusivi ed accoglienti verso chi, dentro il tessuto sociale, culturale ed economico, ci sollecita a candidarci e ci offre stimoli dai quali trarre energie da indirizzare.

Con la giusta sensibilità per far comprendere che, condividere le responsabilità, vuol dire fare di più e meglio per la città, senza individualismi e grazie all'elaborazione di un innovativo programma di governo della città e soprattutto alla candidatura di un sindaco credibile, fortemente identitario e rappresentativo per tutto il centrodestra.