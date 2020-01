Pallamano: primi due punti del 2020 per l'Hc Banca Popolare di Fondi

Torna finalmente alla vittoria, dopo un finale di gara al cardiopalma, l’HC Banca Popolare di Fondi: i rossoblù, dopo aver accumulato un sostanzioso vantaggio nel secondo tempo, hanno staccato leggermente la spina, consentendo così al Metelli Cologne di rientrare fino al 22-21 finale.

Sin dai primi minuti di gioco veniva fuori il peso della posta in palio, con le due squadre che si presentavano sul 40x20 di Fondi con sei (i padroni di casa) e quattro (i franciacortini) punti: l’equilibrio, infatti, veniva rotto solo al 4° dal capocannoniere fondano Oliveira. La gara proseguiva sul filo dell’equilibrio fino al 10°, quando gli uomini di Hodzic piazzavano un parziale di 0-3 e si portavano sul 4-6. I rossoblù non perdevano la concentrazione e, trascinati dall’ottimo Soliani, riagguantavano il pari e addirittura chiudevano in vantaggio – grazie alla bella rete del giovanissimo Arena – il primo tempo (10-9).

L’HC Banca Popolare di Fondi, dopo i 10’ di pausa, rientrava in campo con la giusta determinazione in entrambe le fasi di gioco: nel giro di 5’, con un break di 5-1, D’Ettorre e compagni si portavano sul 15-10. Nella parte centrale della seconda frazione di gioco le maglie rossoblù si stringevano sempre di più in difesa, Soliani continuava a compiere ottimi interventi, i terzini infilavano ripetutamente il portiere ospite ed il tabellone luminoso segnava 20-12 al 18°. A quel punto mister Hodzic provava il tutto per tutto, giocava con sette uomini di movimento e piazzava una doppia marcatura a uomo sui terzini fondani. Effettivamente, complice anche la probabile “eccessiva sicurezza” e qualche errore di troppo dei padroni di casa, la mossa del tecnico lombardo sortiva i suoi effetti: con un parziale di 1-7, i grigiofucsia si portavano sul -2 ad un minuto dalla fine (22-20). A pochissimi secondi dal termine, Lazic e Foglia cadevano entrambi sulla palla, gli arbitri decretavano la punizione per il Cologne e poi, abbastanza generosamente, concedevano il rigore agli ospiti: dai sette metri il solito Riccardi non sbagliava la rete del 22-21.

I ragazzi di mister Giacinto De Santis riuscivano, sapientemente, a tenere la palla sino al suono della sirena e si aggiudicavano meritatamente l’intera posta in palio.

“Sapevamo che questo era uno scontro diretto, come del resto tutte le undici partite/finali che verranno da adesso in poi, e volevamo toglierci qualche sassolino dal pareggio all’ultimo secondo subito in casa loro – ha dichiarato a fine gara il portiere rossoblù Soliani –. Abbiamo fatto una grandissima partita sia in difesa che in attacco, trovando buone connessioni tra i terzini che, pian piano, iniziano ad amalgamarsi”. L’estremo difensore ha parlato anche degli ultimi minuti di gara: “Da tempo, lavorando e cercando di correggere in nostri errori, volevamo tornare alla vittoria. Ieri lo abbiamo fatto per 50 minuti, ma dobbiamo arrivare a farlo per l’intera gara e non perdere la testa, perché altrimenti sarà difficile vincere contro chiunque. Diciamo che siamo usciti dal campo con i due punti, ma abbiamo rischiato troppo (io per primo) quando avevamo la partita in pugno con 8 gol di scarto. Dobbiamo cercare di giocare sempre con la testa e con questa determinazione e sono sicuro che i risultati arriveranno”.

HC BANCA POPOLARE DI FONDI – METELLI COLOGNE 22-21 (P.T. 10-9)

HC Banca Popolare di Fondi : Antogiovanni, Arena 1, D’Ettorre, Lazic 7, Macera, Oliveira 8, Mangiocca, Marino 1, Miceli, Morreale, Pinto, Pola 2, Rosso, Sciorsci 2, Soliani 1, Zanghirati. All. Giacinto De Santis .

Metelli Cologne : Barbariga 2, Barcella 3, Barucco, Bobicic 4, Foglia 2, Lancini, Manenti, Mazza, Mombelli 1, Pedercini 2, Riccardi 7, Thiaw. All. Adnan Hodzic .