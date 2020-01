Under 16: la Virtus basket Fondi si aggiudica il titolo di campione d'inverno

Colpo grosso della Virtus Basket Fondi, nell’ostico “Palazzetto” del Basket Scauri (60 a 80) allenato da Mister Nardone, ex cestista fondano che l’anno scorso ha allenato proprio la prima squadra della Virtus.

Al termine del girone di andata, gli “Enfant Terrible”, che militano nel Girone E della categoria Under 16 Silver, si sono aggiudicati il titolo di “Campione d’inverno”, il tutto battendo compagini quotate come Formia, Cassino e per l’appunto il Basket Scauri, che si trovava a sole due lunghezze.

Le Pantere Rosso-Blu hanno vinto otto partite su otto, mettendo a segno 659 punti (più di 80 a partita). Punti che, vale la pena ricordarlo, sarebbero potuti essere ancora di più contando le numerose occasioni sprecate, un pò per sfortuna, e un pò per la troppa voglia di tentare il classico “punto da tre” da fuori area che, si sa, regala sempre grande soddisfazione al cestista che lo realizza.

Il merito di queste vittorie è da attribuirsi anche al Mister Luciano Borelli, che ha saputo infondere determinazione e spregiudicatezza a tutta la squadra, sia ai veterani, che da anni militano in questa società, sia ai nuovi arrivati (da categorie inferiori o da altre società) che si sono subito amalgamati con il resto dei compagni.

Il girone di ritorno si annuncia molto arduo visto la voglia di riscatto delle squadre che seguono, ma con questi requisiti la Virtus Fondi fa ben sperare per la volata finale.