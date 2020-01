Il Gruppo dei Dodici in escursione sulla via Francigena del sud

L'Associazione Gruppo dei Dodici, di concerto con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ha organizzato nel fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2020, lo svolgimento di una escursione sul tratto Sessa Aurunca (CE) - Terracina (LT) della VIA FRANCIGENA DEL SUD.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di trenta camminanti tutti italiani.

Sebbene il tempo atmosferico non sia stato clemente, i partecipanti hanno proseguito imperterriti il cammino ammirando le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e archeologiche-architettoniche- artistiche presenti lungo il percorso.

In particolare si sono soffermati a visitare le città di Fondi, Monte San Biagio e Terracina, tutti Comuni facenti parte del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L'Associazione Gruppo dei Dodici, unitamente al Parco, ai Comuni interessati dal percorso, alle Pro Loco e a diverse associazioni ambientaliste e culturali, hanno da alcuni anni lavorato molto a promuovere il percorso della VIA FRANCIGENA DEL SUD.

L'Associazione ha costituito a Fondi (LT) un CENTRO STUDI DELLA VIA FRANCIGENA sito in via Cesare Augusto n° 10.

I risultati di questo impegno cominciano a essere evidenti: sempre più si notano sulle strade interessate camminanti della VIA FRANCIGENA DEL SUD espressione di un "TURISMO LENTO" attento alla conoscenza del territorio anche nei suoi aspetti di nicchia.

La recente approvazione ufficiale da parte dell'Unione Europea del tracciato della VIA FRANCIGENA DEL SUD da Roma a Santa Maria di Leuca, apre degli scenari importanti per lo sviluppo del turismo nel nostro territorio.

Il lavoro svolto dall'Associazione Gruppo dei Dodici ha visto da anni "camminare" nel nostro territorio il Presidente Alberto Alberti fervente promotore del cammino verso Gerusalemme che da poco ha passato il testimone al nuovo Presidente Gianfranco Forte, al quale vanno unitamente a tutta l'Associazione gli auguri del Parco Monti Ausoni per il proseguimento di un fruttuoso lavoro che crediamo darà di certo buoni risultati soprattutto nell'anno 2020 da poco iniziato e che è stato dichiarato l'anno dei cammini.

Il Gruppo dei Dodici è un'associazione no-profit operante nei centri abitati limitrofi alle Vie Francigene a sud di Roma. Nello specifico opera nell'intento di: promuovere l’identificazione e lo sviluppo di nuove vie nel territorio adatte per il cammino a piedi o in bicicletta; riportare alla luce e ripercorrere vie antiche andate in disuso, per poter meglio usufruire, del patrimonio naturale e storico del nostro paese; assicurare la percorribilità di queste vie in modo da renderne possibile l’accesso in sicurezza alle comunità sia nazionali che estere, anche svolgendo attività di guida nel territorio e nei centri abitati nell’ambito della normativa esistente; fare azioni di manutenzione, di miglioramento e di conservazione ambientale dei luoghi; sviluppare i contenuti culturali, spirituali, sociali ed ambientali di questi itinerari attraverso spettacoli, pubblicazioni, riprese radio, video, cinematografiche e conferenze ed incontri connessi all’ambiente e alla cultura del territorio interessato.

Nella valorizzazione del territorio è in fase di realizzazione la "Bisaccia del Pellegrino" con i prodotti locali. “La Bisaccia del Pellegrino” si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari tradizionali dei territori attraversati dagli itinerari storico-culturali o ad essi vicini e riferibili al “cibo del pellegrino”, i punti vendita localizzati in quegli stessi territori e le iniziative in tema che hanno luogo lungo gli itinerari.