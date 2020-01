Qualità dei servizi pubblici: a Fondi il workshop nazionale

Il Comune di Fondi organizza e presenta il “PRIMO WORKSHOP NAZIONALE SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”.

L’evento divulgativo di caratura nazionale, organizzato dal Comune di Fondi (LT) con il patrocinio di ANCI Lazio e della «Gazzetta Amministrativa», avrà luogo presso la Sala convegni del Castello Caetani nella giornata di VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020 ed è aperto a tutti. Media partner dell’evento sarà l’emittente nazionale “Radio Radio”, mentre l’accoglienza sarà a cura dell’Istituto Tecnico Economico “Libero de Libero” di Fondi.

L’evento vuole porre l’attenzione su un obiettivo ben preciso: la “qualità” dei servizi pubblici erogati a cittadini e imprese.

Il dibattito sarà orientato ad aprire un momento di riflessione e confronto sul difficile e ambizioso obiettivo a cui deve tendere la Pubblica Amministrazione Locale, inquadrando l’argomento da diversi punti di vista, strettamente connessi tra loro: politico, tecnico/dirigenziale, accademico e gestionale/manageriale.

Il Workshop nazionale vedrà come relatori figure di primissimo livello in campo nazionale per i diversi profili di expertise.

Il Sindaco di Fondi dott. Salvatore De Meo, già Vice Presidente ANCI Lazio, prossimo rappresentante italiano in seno al Parlamento Europeo e da sempre orientato verso una visione manageriale della gestione dell’Ente, sarà il padrone di casa.

Ad affiancarlo al tavolo dei relatori saranno il dott. Enrico Michetti, Direttore della «Gazzetta Amministrativa» e docente universitario, che può essere annoverato tra i massimi esperti nazionali in materia di “Pubblica amministrazione”; il dott. Luciano Benedetti, Direttore delle risorse finanziarie del Comune di Siena, attuale Consigliere Nazionale ANUTEL e pubblicista in materia di fiscalità locale per «Il Sole 24 Ore»; l’arch. Giancarlo Asilo, esperto in gestione manageriale dei servizi pubblici locali, tra i pochissimi professionisti in ambito nazionale a poter attestare la direzione di progetti in importanti Comuni italiani, tra i quali Roma, Milano, Verona, Siena, Trento, Prato, Parma e Foggia.

Modererà gli interventi il dott. Davide D’Arcangelo, componente del “Comitato Tecnico Scientifico” di ANCI Lazio.