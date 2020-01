Conferenza storico letteraria promossa dalla Pro Loco venerdì a Fondi

Tra i tanti scopi della dell'Associazione Pro Loco Fondi c’è quello della promozione turistica, culturale e sociale della Città di Fondi e del suo comprensorio.

Per perseguire queste finalità, vengono organizzati eventi durante l'anno che meglio mettono in evidenza le peculiarità della Città.

Per Venerdì 31 gennaio 2020 la Pro Loco Fondi ha organizzato una conferenza accogliendo l'idea e la collaborazione del giornalista e scrittore Augusto Maria Micci (ex corrispondente al Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa a Strasburgo).

Sarà l'occasione per apprendere nozioni sulla storia, signora della memoria, storia di uomini e di mondo e altre tempeste umane... La conoscenza deve tutto alla storia. Senza di essa ogni scoperta, le invenzioni, la scienza, i miracoli svanirebbero nel nulla.

Si parlerà tra gli altri, di grandi personaggi della storia: Alexander il grande; Annibale; Caio Giulio Cesare; Alexander Fleming; Thomas Edison... attualizzandoli ai nostri tempi.

A relazionare sarà il giornalista e scrittore Augusto Maria Micci con l'intervento del professor Antonio Villa.

Saluti e considerazioni del sindaco di Fondi Salvatore De Meo e dell'assessore Beniamino Maschietto.

Moderatore: il giornalista e presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli.

La conferenza sarà aperta alla libera partecipazione del pubblico.



L'evento si terrà nella sala terranea del Castello Caetani di Fondi venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 18,00.