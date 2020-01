"Via Valleviola è impraticabile": la denuncia di Monte San Biagio Futura

Lo stato di dissesto delle strade interne del Comune di Monte San Biagio, va progressivamente aggravandosi.

Preoccupante è la situazione di Via Valleviola, in contrada di Vallemarina, resa ormai quasi impercorribile da buche sempre più profonde e da pericolosi cedimenti. E la situazione non è migliore in altre strade del comune.

La problematica non rappresenta certo una novità. Già in occasione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2019 il gruppo Monte San Biagio Futura presentava un'interrogazione corredata da un copioso dossier fotografico documentante lo stato di pessima manutenzione della rete viaria interna, (allegato B della deliberazione C.C. n. 4, sull'albo pretorio on line), tra cui spiccava proprio quella di Via Valleviola. Si faceva presente inoltre, la necessità di intervenire in tempi celeri, e comunque prima dell'arrivo delle piogge invernali.

Non a caso, le precipitazioni del mese di novembre determinavano il notevole peggioramento della già critica situazione oggetto dell'interrogazione. Pertanto, il 9 dicembre 2019, con una nota inviata via pec alla Polizia locale ed al Comune, si evidenziava l'aggravarsi dell'entità del problema, ribadendo l' urgente necessità di intervento . Tuttavia, nemmeno tale segnalazione aveva seguito.

Oggi, le denunce di tanti cittadini che anche sui social lamentano e testimoniano uno stato di disagio e di pericolo non più tollerabile, confermano, purtroppo, la fondatezza e l'attualità delle criticità da noi evidenziate ormai quattro mesi or sono.

Pertanto, pur essendo perfettamente consapevoli che un integrale rifacimento del manto stradale delle nostre strade incontra gli immaginabili limiti - a noi ben noti - delle scarse disponibilità finanziarie dell'ente, riteniamo comunque che tali limiti, per quanto reali ed oggettivi, non possano esimere l'amministrazione dall'effettuare, nell'immediato, tutti quegli interventi urgenti e non particolarmente onerosi volti quantomeno a tamponare le situazioni di maggior disagio e pericolo. Per questo, non ci aspettiamo - né pretestuosamente chiediamo - che nel breve periodo vengano intrapresi interventi strutturali di lunga durata su tutta la rete viaria interna, ben consapevoli, come detto, dell'insufficienza delle risorse finanziarie. Tuttavia, insistiamo nel chiedere ciò che ad oggi è concretamente fattibile ed economicamente sostenibile, e cioè che quanto prima vengano effettuati una serie di interventi urgenti che vadano a tamponare quelle situazioni di dissesto più eclatanti e maggiormente produttive di pericolo e disagio