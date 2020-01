Confronto sulla parità di genere in politica: l'iniziativa dedicata agli amministratori under 40

Il Comitato delle Regioni con sede a Bruxelles invita fino a 30 giovani amministratori locali (che non siano già membri del Comitato delle Regioni e di età inferiore ai 40 anni) ad un confronto sul tema della parità di genere in politica, una tre giorni dal 4 al 6 marzo sul tema "Young Elected Politicians (YEPs)- How is your region or city dealing with gender equality in policy making?".

Ai 30 giovani amministratori selezionati (tra tutti i 27 Paesi dell’UE) sarà riconosciuto il costo del trasporto aereo e una indennità forfettaria di 269 €.

La selezione avverrà tenendo conto dell’equilibrio in termini di genere, di rappresentanza regionale /o locale, di appartenenza politica e di nazionalità.

“Come Vicepresidente della Provincia - dichiara Vincenzo Carnevale - ritengo questa iniziativa del comitato delle regioni, un’opportunità per i tanti giovani amministratori della nostra provincia che invito partecipare con l’obiettivo di realizzare scambi di buone pratiche tra politici locali e regionali, allacciare contatti con altri giovani rappresentanti politici eletti di paesi dell'UE, comprendere quali sono le opportunità offerte dall'Unione europea agli enti locali e regionali e riuscire a coglierle. È importante far sentire la voce delle regioni e dei comuni dell'Unione nel quadro del processo legislativo europeo e rafforzarne la visibilità nella sfera europea.”

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro oggi 31 gennaio 2020 collegandosi a https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-YoungElectedPoliticians4GenderEquality

Per qualsiasi informazione e chiarimento i candidati possono scrivere a yep-programme@cor.europa.eu