Sperlonga: domenica 2 febbraio torna "Il Mare d'inverno"

Domenica 2 febbraio 2020 torna la manifestazione nazionale “Il mare d’Inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde.

L’evento, giunto alla 29^ edizione, quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e la Regione Lazio.

Con lo slogan “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno”, cittadini e volontari di Fare Verde domenica 2 febbraio 2020 puliranno a Sperlonga (LT) la spiaggia della Canzatora, dalle 9.30 alle 13.

“Da anni denunciamo il grave pericolo per il mare costituito dalla plastica - dichiara Marco Belli, commissario provinciale di Fare Verde Latina – un materiale di cui possiamo fare a meno. Occorre ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. La plastica è il peggior materiale in circolazione – prosegue Belli - non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione.”

“Faremo anche quest’anno un censimento dei rifiuti raccolti – dice Flavia Rosato, responsabile di Fare Verde a Sperlonga – dove elencheremo i tipi e le quantità di immondizia raccolta, per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto. Invitiamo cittadini e associazioni a partecipare alla manifestazione ecologista.”