Dalla Regione 5 milioni di euro per l'innovazione digitale delle imprese

La Regione Lazio ha presentato questa mattina, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre, il nuovo bando per la digitalizzazione delle imprese.

Dopo il successo di “voucher digitali”, che ha ricevuto 1.500 domande di finanziamento per un totale di 15 milioni di euro di investimenti a sostegno dell’innovazione e della competitività del tessuto produttivo locale, partirà a breve il bando “Progetti di Innovazione Digitale” che destina 5 milioni di euro da risorse POR FESR 2014–2020 alle micro, piccole e medie imprese o ai liberi professionisti che introducono tecnologie digitali e soluzioni ICT a sostegno dell’innovazione di processo e di prodotto.

Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli e il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella.

“Prosegue l’azione del Programma Digital Impresa Lazio avviato dal mio predecessore Manzella per sensibilizzare e sostenere la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese – ha dichiarato Paolo Orneli – L’innovazione è un fattore chiave per rafforzare la competitività del nostro tessuto produttivo ed è importantissimo aiutare le imprese, anche quelle più piccole o dei settori più tradizionali, ad avere strumenti nuovi per affrontare questa sfida. Il bando che abbiamo presentato oggi Progetti di Innovazione digitale sostiene le imprese che decidono di investire sulle competenze digitali ed è un ulteriore strumento che va ad aggiungersi alle iniziative che la Giunta Zingaretti ha messo in campo per l’innovazione. Inoltre è in via di definizione il Digital Innovation Hub, quale strumento operativo di raccordo a disposizione delle imprese e altri bandi usciranno nei prossimi mesi per il rafforzamento competitivo del nostro sistema produttivo”.