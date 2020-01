Fondi amministrative 2020: Fratelli d'Italia c'è

In perfetta sintonia con l'alleanza politica nazionale, la locale sezione dei "Fratelli d'Italia", oggi secondo partito della coalizione superando il 10% ed unico in costante crescita, dichiara ufficialmente la propria adesione ad un progetto comune aperto ai partiti e alle liste civiche che si riconoscono nei valori identitari del centro-destra, finalizzato al sostegno di un candidato a sindaco condiviso e degno di rappresentarne il programma e la cittadinanza tutta; nei prossimi giorni continueranno i contatti e gli incontri con tutti coloro che vorranno partecipare ad un percorso unitario e democratico che vedrà lavorare insieme tante persone capaci, competenti e volenterose per dare risposta alle esigenze della città e disegnarne il futuro, affrontando a viso aperto ogni sfida: Fondi ha avuto un ruolo centrale nei secoli e dovrà continuare a risplendere di bellezza e benessere.



Fratelli d'Italia è presente!